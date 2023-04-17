ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций

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Российскому фигуристу Роману Костомарову перед протезированием предстоит перенести еще несколько операций. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС. Кроме того, потребуется время на адаптацию, поэтому спортсмен вернется домой не скоро.

«Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», - цитирует ТАСС слова собеседника.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Костомаров готовится к протезированию. Также спортсмен начал делать восстановительные упражнения под контролем медиков.

Отмечается, что самочувствие фигуриста улучшается с каждым днем. При этом находиться в реанимации он будет по меньшей мере два-три месяца.