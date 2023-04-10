ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Российский фигурист начал делать восстановительные упражнения.
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Российский фигурист, чемпион Олимпийских игр 2006 года Роман Костомаров готовится к плановому протезированию.
«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме», - рассказал источник агентству ТАСС.
Кроме того, сообщается, что спортсмен начал делать восстановительные упражнения под контролем медиков.
Ранее появилась информация, что Роман Костомаров будет находиться в реанимации по меньшей мере два-три месяца. Согласно данным источника, самочувствие российского фигуриста с каждым днем улучшается.