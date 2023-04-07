ТАСС: Костомаров пробудет в реанимации еще минимум два-три месяца

Собеседник агентства отметил, что спортсмен находится в полном сознании и с каждым днем чувствует себя лучше.

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Чемпиона Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова готовят к плановому протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что спортсмен пробудет в реанимации еще минимум два-три месяца. При этом, по словам источника, он находится в полном сознании и с каждым днем чувствует себя лучше.

В начале этой недели стало известно, что Роман Костомаров чувствует себя лучше и уже просится домой. ТАСС сообщал, что фигурист пока что находится в реанимации. Он останется там до того момента, как не восстановятся все ткани.