Дуда призвал Украину бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу

В Варшаве опасаются ценовых спекуляция и действий, связанных с нарушением закона.

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Президент Анджей Дуда заявил, что необходимо бороться с неконтролируемым импортом зерна из Украины. По его словам, этим должны заниматься обе стороны.

«Чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона», - цитирует РИА Новости слова Дуды.

На днях премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на фоне протестов фермеров снизила объем ввозимого украинского зерна в 5-6 раз. По его словам, в Варшаве не желают, чтобы торговля с другими странами дестабилизировала внутренний рынок.

Напомним, накануне глава киевского режима Владимир Зеленский посетил Варшаву. В ходе визита он заявил между украинцами и поляками не будет существовать никаких границ.