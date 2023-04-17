Глава МПК Парсонс заявил, что российских паралимпийцев могут допустить к соревнованиям в любой момент

Российских и белорусских паралимпийцев отстранили от соревнований в ноябре прошлого года.

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Решение об отстранении российских и белорусских паралимпийцев может измениться в любое время. Об этом заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Он отметил, что следующая генеральная ассамблея, на которой будет обсуждаться вопрос, пройдет в сентябре 2023 года.

«Мы примем решение, будет ли это продление отстранения, будет ли это снятие отстранения, посмотрим», - сказал Парсонс в интервью Inside the Games.

Он добавил, что созвать чрезвычайную генассамблею в случае изменения обстоятельств можно «в любое время».

Ранее Парсонс отметил, что Международный олимпийский комитет дал рекомендацию допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако на паралимпийское движение она не распространяется.

Решение об отстранении россиян и белорусов от соревнований МПК принял в ноябре прошлого года.