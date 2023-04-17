Глава МПК Парсонс заявил, что российских паралимпийцев могут допустить к соревнованиям в любой момент
Решение об отстранении российских и белорусских паралимпийцев может измениться в любое время. Об этом заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.
Он отметил, что следующая генеральная ассамблея, на которой будет обсуждаться вопрос, пройдет в сентябре 2023 года.
«Мы примем решение, будет ли это продление отстранения, будет ли это снятие отстранения, посмотрим», - сказал Парсонс в интервью Inside the Games.
Он добавил, что созвать чрезвычайную генассамблею в случае изменения обстоятельств можно «в любое время».
Ранее Парсонс отметил, что Международный олимпийский комитет дал рекомендацию допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако на паралимпийское движение она не распространяется.
Решение об отстранении россиян и белорусов от соревнований МПК принял в ноябре прошлого года.