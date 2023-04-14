Спорт Спорт Спорт

IPC сообщил сроки рассмотрения допуска российских паралимпийцев к соревнованиям

Алексей Курильченко
14:07 14.04.2023
Глава организации отметил, что решение по участию российских и белорусских параатлетов будет принято независимо от МОК.
IPC сообщил сроки рассмотрения допуска российских паралимпийцев к соревнованиям
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

На Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в сентябре будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Также будет обсуждаться возможность восстановления в правах Паралимпийского комитета России. Об этом заявил глава IPC Эндрю Парсонс.

«Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение. Нам всегда нравится чувствовать сильное единство в мире спорта, но это не самое важное. Более важно то, что каждая спортивная организация принимает правильные решения в соответствии со своей структурой и ведет диалог с его членами», - заявил Парсонс агентству Kyodo.

Руководитель отметил, что вопросы допуска к Олимпийским и Паралимпийским играм обсуждают разные организации. Решение по Паралимпиаде в Париже будет принимать IPC независимо от МОК, поэтому может повториться ситуация с недопуском параатлетов в Пекин.

«Поскольку решение было принято Генеральной ассамблеей, только Генеральная ассамблея может изменить его. Такая ситуация возможна, потому что мы две разные организации, мы автономная организация», - отметил Парсонс.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательный вердикт по участию спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх в Париже будет принят после преодоления отметки в один год до начала. Ассоциация летних олимпийских международных федераций подтвердила готовность оказать помощь международным спортивным федерациям в работе по этому вопросу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:35 Армия
Видео
Минобороны показало кадры выхода кораблей ТОФ в рамках внезапной проверки
14:06 Армия
Видео
Белорусские летчики освоили в РФ новые способы применения специальных боеприпасов
14:00 В стране и мире
США начали выдачу виз Лаврову и членам его делегации
12:54 В стране и мире
Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб
11:32 Армия
Видео
Герасимов заявил, что внезапная проверка ТОФ пройдет в три этапа
Популярное
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.