IPC сообщил сроки рассмотрения допуска российских паралимпийцев к соревнованиям

Глава организации отметил, что решение по участию российских и белорусских параатлетов будет принято независимо от МОК.

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На Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в сентябре будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Также будет обсуждаться возможность восстановления в правах Паралимпийского комитета России. Об этом заявил глава IPC Эндрю Парсонс.

«Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение. Нам всегда нравится чувствовать сильное единство в мире спорта, но это не самое важное. Более важно то, что каждая спортивная организация принимает правильные решения в соответствии со своей структурой и ведет диалог с его членами», - заявил Парсонс агентству Kyodo.

Руководитель отметил, что вопросы допуска к Олимпийским и Паралимпийским играм обсуждают разные организации. Решение по Паралимпиаде в Париже будет принимать IPC независимо от МОК, поэтому может повториться ситуация с недопуском параатлетов в Пекин.

«Поскольку решение было принято Генеральной ассамблеей, только Генеральная ассамблея может изменить его. Такая ситуация возможна, потому что мы две разные организации, мы автономная организация», - отметил Парсонс.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательный вердикт по участию спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх в Париже будет принят после преодоления отметки в один год до начала. Ассоциация летних олимпийских международных федераций подтвердила готовность оказать помощь международным спортивным федерациям в работе по этому вопросу.