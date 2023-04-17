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Минимум 83 человека погибли и более тысячи пострадали в столкновениях в Судане

Анна Касаткина
02:12 17.04.2023
В больницах столицы Хартумы закончились медизделия, врачи сталкиваются с трудностями из-за отсутствия безопасности, заявили в организации.
Минимум 83 человека погибли и более тысячи пострадали в столкновениях в Судане
© Фото: ТРК «Звезда»
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Минимум 83 человека погибли и 1 126 пострадали с начала вооруженных столкновений в Судане. Об этом со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает телеканал Al Hadath.

«С начала боевых действий между армией и спецназом погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения», - цитирует заявления представителя ВОЗ телеканал.

В организации добавили, что распределенные по больницам и госпиталям в столице Хартуме до начала столкновений предметы медицинского назначения исчерпаны, а медперсонал сталкивается с трудностями из-за отсутствия безопасности.

Вооруженные столкновения между армейскими подразделениями Судана и отрядами сил быстрого реагирования (спецназом, СБР) начались в утром субботу. СБР захватили дворец республики в Хартуме и аэропорт. Регулярная армия ударила по базам мятежного спецназа с воздуха, ряд из них были захвачены. Совбез ООН призвал стороны прекратить огонь, однако бои продолжились. В перестрелках, в частности, погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, в резултате чего программа была приостановлена.

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