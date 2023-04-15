СБР Судана взяли под контроль Дворец республики в столице
Дворец республики Судана считается главным символом власти в стране.
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Дворец республики в столице Судана Хартуме захвачен силами быстрого реагирования (СБР). Об этом говорится в заявлении военизированных формирований.
«Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец республики», - цитирует РИА Новости заявление СБР.
Дворец республики - рабочая резиденция руководителей Судана. Здание считается главным символом власти в стране.
Ранее представитель международного аэропорта в суданской столице сообщил об остановке работы воздушной гавани. Сообщалось, что на территории аэропорта размещена бронетехника.