Reuters: Германия потребовала санкций ЕС против гражданской ядерной энергетики России

Согласно министру экономики ФРГ Роберту Хабеку, эти санкции должны быть добавлены в следующий пакет.

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Германия потребовала Евросоюз ввести санкции против гражданской ядерной энергетики России.

Reuters сообщает, что о том, чтобы добавить меры против российской атомной энергетики в следующий пакет санкций, попросил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.

Ранее Хабек назвал участие германских войск в конфликте на Украине красной линией. По его словам, важно, чтобы Германия не становилась стороной конфликта.

Также сообщалось о выходе в Берлине на улицы тысяч людей, которые протестовали против поставок оружия Украине.