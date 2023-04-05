В стране и мире Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал участие немецких войск в конфликте на Украине красной линией Максим Крюков По словам министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, важно, чтобы эта граница всегда сохранялась. © Фото: Deutzmann deutzmann.net, www.imago-images.de, GlobalLookPress Читайте нас на: Германия не должна становиться стороной украинского конфликта. Такое заявление сделал вице-канцлер, глава Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. «Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась», - сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Политик также отметил, что возможное присутствие немецких военных на Украине является красной линией, которую нельзя переходить. В понедельник, 3 апреля, Роберт Хабек прибыл с «неожиданным» визитом в Киев, где планировал обсудить восстановление Украины. По данным издания Bild, в поездке вице-премьера сопровождали председатель Федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм, а также представители немецкого бизнеса. По словам министра, страны Европы заинтересованы в том, чтобы Киев в будущем стал «экономически сильным партнером». Экспертное мнение и аналитика