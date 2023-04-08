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Тысячи людей в Берлине вышли на «пасхальный марш» против поставок оружия Украине

Дмитрий Трунов
16:23 08.04.2023
Участники акции выступают за проведение мирных переговоров.
Тысячи людей в Берлине вышли на «пасхальный марш» против поставок оружия Украине
© Фото: Fabian Sommer, dpa, GlobalLookPress
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Несколько тысяч человек прошли «пасхальным маршем» по Берлину, протестуя против поставок оружия Киеву, передает РИА Новости. Участники акции выступают за проведение мирных переговоров.

Протестующие несли флаги с изображением голубя мира и транспаранты с надписями «США и НАТО - прочь с Украины», «Дипломатия, а не оружие», «Никогда танки не приносят мир». Перед началом шествия артист исполнил песню «Пусть всегда будет солнце» на трех языках: русском, немецком и идише.

Участники марша требовали отменить введенные санкции против России, которые, по их мнению, навредили в первую очередь самой Германии. Один из выступавших подчеркнул, что нужно учитывать интересы безопасности России на фоне расширения НАТО.

Проукраинские активисты пытались помешать проведению акции, но не смогли. Всего на протест вышли не меньше трех тысяч человек.

В эти выходные в Германии проходят ежегодные «пасхальные марши». Более чем в 120 городах страны граждане примут участие в демонстрациях против поставок оружия Украине и за дипломатическое решение украинского конфликта.

Ранее у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия Киеву и в память о погибших детях Донбасса. Мероприятие состоялось в дни, когда там проводился саммит глав МИД стран альянса.

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