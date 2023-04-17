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Reuters: страны G7 сохранят предельную цену на нефть из России

Максим Крюков
16:41 17.04.2023
По данным агентства, страны «Большой семерки» приняли решение сохранить уровень предельной цены на нефть из РФ из-за четырехнедельного роста цен на топливо.
Reuters: страны G7 сохранят предельную цену на нефть из России
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Страны «Большой семерки» договорились сохранить предельную цену на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в G7.

По данным агентства, коалиция приняла такое решение, поскольку действующий потолок цен не только ограничивает доходы РФ от экспорта черного золота, но и поддерживает стабильность энергетического рынка. При этом отмечается, что государства G7 планируют и дальше координировать свои действия для эффективного мониторинга нефтяного потолка.

Также сообщается, что «Большая семерка» намерена ужесточить меры по борьбе с уклонением от соблюдения предельных цен на энергоносители и других антироссийских санкций.

По словам собеседника агентства, решение сохранить уровень предельной цены на российскую нефть «Большая семерка» приняла в связи с четырехнедельным ростом цен на топливо, который был вызван договоренностью стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) по снижению добычи углеводорода.

Ранее сообщалось, что Польша, Эстония и Литва предложили снизить цены на российскую нефть почти на 10 долларов. В публикации Bloomberg отмечается, что для принятия соответствующего решения нужна единогласная поддержка Европейского союза. При этом, как утверждает агентство, доходы России от продажи ресурса снизятся примерно на 650 миллионов долларов в месяц.

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