Reuters: страны G7 сохранят предельную цену на нефть из России
Страны «Большой семерки» договорились сохранить предельную цену на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в G7.
По данным агентства, коалиция приняла такое решение, поскольку действующий потолок цен не только ограничивает доходы РФ от экспорта черного золота, но и поддерживает стабильность энергетического рынка. При этом отмечается, что государства G7 планируют и дальше координировать свои действия для эффективного мониторинга нефтяного потолка.
Также сообщается, что «Большая семерка» намерена ужесточить меры по борьбе с уклонением от соблюдения предельных цен на энергоносители и других антироссийских санкций.
По словам собеседника агентства, решение сохранить уровень предельной цены на российскую нефть «Большая семерка» приняла в связи с четырехнедельным ростом цен на топливо, который был вызван договоренностью стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) по снижению добычи углеводорода.
Ранее сообщалось, что Польша, Эстония и Литва предложили снизить цены на российскую нефть почти на 10 долларов. В публикации Bloomberg отмечается, что для принятия соответствующего решения нужна единогласная поддержка Европейского союза. При этом, как утверждает агентство, доходы России от продажи ресурса снизятся примерно на 650 миллионов долларов в месяц.