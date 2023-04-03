Нефть подорожала более чем на 5% на фоне решения ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи

К 1:18 (по мск) июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 7,13% (до 85,59 доллара за баррель).

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На фоне решения ряда стран ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти) по сокращению добычи нефти мировые цены на «черное золото» выросли более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 1:07 (по московскому времени) майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 7,12%, преодолев отметку в 81 доллар за баррель. Рост стоимости июньских фьючерсов на нефть Brent к 1:18 (по мск) составил 7,13% (до $85,59 за баррель).

Напомним, страны ОПЕК+, включая РФ, добровольно приняли решение сократить добычу топлива до конца 2023 года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана - 78 тысяч баррелей.

Ранее стало известно, что впервые с 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила $85. Согласно данным торгов лондонской биржи ICE на 3 апреля, ценник барреля нефти повышался на 6,43%. Сейчас топливо торгуется на отметке $85,41 (+6,46%).