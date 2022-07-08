В стране и мире Путин распорядился провести переговоры с Киргизией об объединенной системе ПВО Андрей Аркадьев Глава Российского государства распорядился принять предложение правительства РФ о подписании соответствующего соглашения. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны. По достижении договоренности необходимо подписать отдельный договор, сообщается на интернет-портале правовой информации. «Поручить Минобороны России с участием МИД России переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в сообщении. В ноябре прошлого года Шойгу заявил, что объединенную систему противовоздушной обороны стран СНГ могут усовершенствовать и адаптировать к решению задач воздушно-космической обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика