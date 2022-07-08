Путин распорядился провести переговоры с Киргизией об объединенной системе ПВО
Глава Российского государства распорядился принять предложение правительства РФ о подписании соответствующего соглашения.
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Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны. По достижении договоренности необходимо подписать отдельный договор, сообщается на интернет-портале правовой информации.
«Поручить Минобороны России с участием МИД России переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года Шойгу заявил, что объединенную систему противовоздушной обороны стран СНГ могут усовершенствовать и адаптировать к решению задач воздушно-космической обороны.