В стране и мире Путин и Жапаров обсудили развитие сотрудничества в различных областях Игнат Далакян Лидеры государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны обсудили развитие сотрудничества в различных областях. «Обсужден ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях», - говорится в сообщении. Лидеры Российской Федерации и Киргизии в ходе телефонного разговора затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений в евразийском регионе. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений двух стран, а также условились о продолжении личных контактов. Ранее глава Российского государства Владимир Путин проводил переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Сообщалось, что лидеры государств обсуждали также самые закрытые темы в кремлевской квартире российского президента. До этого в ЕАЭС нам подтвердили, что Россия отменит международный сотовый роуминг с Арменией, Киргизией и Казахстаном к 2025 году. Экспертное мнение и аналитика