В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин и Жапаров обсудили развитие сотрудничества в различных областях

Игнат Далакян
12:38 10.04.2023
Лидеры государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений.
Путин и Жапаров обсудили развитие сотрудничества в различных областях
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны обсудили развитие сотрудничества в различных областях.

«Обсужден ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях», - говорится в сообщении.

Лидеры Российской Федерации и Киргизии в ходе телефонного разговора затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений в евразийском регионе.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений двух стран, а также условились о продолжении личных контактов.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин проводил переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Сообщалось, что лидеры государств обсуждали также самые закрытые темы в кремлевской квартире российского президента.

До этого в ЕАЭС нам подтвердили, что Россия отменит международный сотовый роуминг с Арменией, Киргизией и Казахстаном к 2025 году.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 В стране и мире
Песков заявил, что Вашингтон давно следит за лидерами других стран
12:38 В стране и мире
Путин и Жапаров обсудили развитие сотрудничества в различных областях
12:13 В стране и мире
Комитет ГД РФ одобрил поправку, приговаривающую к пожизненному лишению свободы за госизмену
11:49 В стране и мире
Секретные документы США содержали сценарии поставок Израилем Украине летального оружия
11:15 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о продлении упрощенного поступления в вузы РФ россиян, обучавшихся за границей
Популярное
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.