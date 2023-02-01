Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние

В Тбилисском суде проходит очередное заседание по вопросу отсрочки наказания или освобождения бывшего президента Грузии.

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Михаил Саакашвили во время очередного заседания суда по вопросу отсрочки наказания или освобождения во время прямого включения из клиники поднял футболку, чтобы показать свое плохое самочувствие.

Из-за болезней бывший грузинский президент потерял около 45 килограммов, во время дистанционного судебного заседания он выступал на грузинском и украинском языках.

Ранее появлялись сообщения, что Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии. Клинический директор медицинского учреждения Зураб Чхаидзе сообщил, что без надлежащего лечения у бывшего президента Грузии возможен смертельный исход. До этого сообщалось, что Саакашвили заразился коронавирусом.