США перебросят через Эстонию военную технику для учений в Финляндии

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Соединенные Штаты перебросят через территорию Эстонии боевую технику на учения в Финляндии. Об этом сообщает американское посольство в Таллине.

«Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведет операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит ее на пароме через порт Таллина в Хельсинки. В Финляндии пройдут учения Arrow 23», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди перебрасываемой техники будут в том числе танки «Абрамс» и боевые машины «Брэдли».

Ранее в Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России.