Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по линии военных ведомств

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин сотрудничают в сфере военно-технического взаимодействия, а также проводят совместные учения.

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Россия и Китай активно сотрудничают по направлениям во всех отраслях, в том числе по линии военных ведомств. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу в Кремле.

«Ну, и по линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах», - сказал глава государства.

Напомним, Путин и Ли Шанфу обсудили сотрудничество по линии военных ведомств Москвы и Пекина. В беседе также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.