Эксперт НИУ ВШЭ Шелковников объяснил причины столкновений в Судане

Эксперт пояснил, что причина конфликта кроется в военном перевороте, когда на место экс-лидера Судана аль-Башира пришла военная группировка.

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Эксперт Центра изучения Африки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Шелковников в беседе со «Звездой» разъяснил возможные причины боевых столкновений в Судане.

По его словам, происходящее в стране - результат затянувшегося переходного процесса после военного переворота 2019 года, когда экс-президента Судана Омара аль-Башира отстранили от власти, и на его место пришла группировка во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Его заместителем в суверенном совете стал Мухаммед Дагло - глава Сил быстрого реагирования (СБР) Судана.

«Сегодняшний конфликт как раз между двумя последними лицами, важнейшими на текущей политической карте в спектре Судана. В чем причина? В декабре было заключено соглашение о плане передачи власти гражданским структурам, и в рамках этого плана планируется Силы быстрого реагирования включить в состав армии Судана. И сделать это планируется в течение двух лет. Это, конечно же, план Башира», - объясняет специалист.

Шелковников отметил, что с указанной стратегией не согласно руководство СБР, оно выставило ультиматум, который перешел в активные боевые столкновения.

«Также одной из вероятных причин этого конфликта стало возможное соглашение Омара аль-Башира с Египтом о предоставлении аэропорта в Мероэ для размещения там египетской военной базы, чем и были недовольны Силы быстрого реагирования», - заключил эксперт.

Напомним, 15 апреля дворец республики в столице Судана Хартуме захвачен силами быстрого реагирования (СБР). Также сообщалось о прекращении работы международного аэропорта в городе. Позднее Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта, защищавший авиабазу Мероэ.