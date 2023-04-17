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Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост ВВП в 2026 году на 2,8%

Сергей Лебедев
10:03 17.04.2023
Главным драйвером роста станет восстановление потребительского спроса.
Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост ВВП в 2026 году на 2,8%
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPre
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В 2026 году рост российской экономики должен составить 2,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития РФ. Отмечается, что главным драйвером роста станет восстановление потребительского спроса под влиянием увеличивающихся зарплат.

При этом в текущем году темп роста валового продукта ожидается на уровне 1,2%.

Напомним, недавно российский президент Владимир Путин заявил, что прогноз социально-экономического развития должен быть максимально объективным. По его словам, при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из предполагаемого снижения ВВП на 0,8% в этом году и на 2,9% в прошлом году.

Ранее глава государства заявил о росте экспорта сельхозпродукции из России. Также он отметил, что сегодня сельское хозяйство в РФ является не «советским колхозом», а высокотехнологичной отраслью. 

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