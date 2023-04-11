Путин заявил, что прогноз социально-экономического развития РФ должен быть максимально объективным

По словам президента, кабмин при подготовке нынешнего бюджета исходил из ожидаемого снижения ВВП, однако члены правительства улучшили свои оценки на фоне позитивной статистики.

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Прогноз социально-экономического развития России должен быть максимально объективным. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства.



Глава государства подчеркнул, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из предполагаемого снижения ВВП на 0,8% в этом году и на 2.9% в прошлом году.

«Сейчас, на фоне позитивной статистики, коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным», - сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции из России. Также глава государства отметил, что сегодня сельское хозяйство в РФ является не «советским колхозом», а высокотехнологичной отраслью.