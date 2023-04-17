Бербок призвала Китай и США обсудить ситуацию вокруг Тайваня

Сейчас прямые контакты между Вашингтоном и Пекином затруднены из-за ситуации с китайским воздушным шаром.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган должны провести встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Тайваня, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее мнению, такую встречу нужно провести «в самом скором времени».

ФРГ намерена способствовать разрядке в тайваньском вопросе, заявила Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF.

«Но нужно также ясно дать понять, что мы не приемлем, если дело дойдет до военной эскалации», - добавила она.

Глава МИД ФРГ сообщила, что тема диалога между США и Китаем обсуждалась на минувшей встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» в Каруидзаве.

Блинкен должен был посетить Пекин в начале февраля. Однако его визит отменили из-за пролета китайского воздушного шара над территорией США, который был сбит над Атлантическим океаном. Американцы обвинили Пекин в шпионаже. В КНР отвергли эти обвинения и назвали шар гражданским метеозондом, который сбился с курса.

Позже Блинкен заявил, что направится в Пекин, когда созреют подходящие условия. Как сообщала Financial Times, Китай отказался принимать госсекретаря США, подозревая, что Вашингтон во время этой поездки опубликует результаты расследования о сбитом воздушном шаре.