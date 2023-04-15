FT: в Китае объяснили, почему Блинкену не разрешили приехать в Пекин

© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Госсекретаря США Энтони Блинкена отказали в разрешении на поездку в Пекин. Причиной этому могли стать опасения, что ФБР обнародует результаты расследования о китайском воздушном шаре, сбитом американскими военными на территории США в феврале. Об этом сообщает Financial Times.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», - говорится в публикации британской газеты.

Китайские чиновники, подчеркивает автор материала, обеспокоены возможностью обнародования отчета вместе с вещественными доказательствами с аэростата. Не исключено, что результаты могут быть опубликованы во время поездки Блинкена в Пекин.

Отмечается, что глава МИД КНР Цинь Ган на форуме «Развитие Китая» в марте назвал это расследование одной из проблем, которые мешают прогрессу во взаимоотношениях между Пекином и Вашингтоном. Financial Times пишет, что некоторые американские чиновники действительно хотят обнародования результатов.

Британская газета назвала и вторую возможную причину отказа Блинкену со стороны КНР. Китайские власти могут быть недовольны тем, что политики США, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Ранее NBC сообщил, что аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США. И, по мнению телеканала, он мог бы собрать намного больше, если бы не усилия Вашингтона помешать этому процессу.