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FT: в Китае объяснили, почему Блинкену не разрешили приехать в Пекин

Анастасия Бобылева
05:31 15.04.2023
Возможно, госсекретаря США не ходят видеть в Пекине из-за февральского инцидента с аэростатом.
FT: в Китае объяснили, почему Блинкену не разрешили приехать в Пекин
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress
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Госсекретаря США Энтони Блинкена отказали в разрешении на поездку в Пекин. Причиной этому могли стать опасения, что ФБР обнародует результаты расследования о китайском воздушном шаре, сбитом американскими военными на территории США в феврале. Об этом сообщает Financial Times.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом», - говорится в публикации британской газеты.

Китайские чиновники, подчеркивает автор материала, обеспокоены возможностью обнародования отчета вместе с вещественными доказательствами с аэростата. Не исключено, что результаты могут быть опубликованы во время поездки Блинкена в Пекин.

Отмечается, что глава МИД КНР Цинь Ган на форуме «Развитие Китая» в марте назвал это расследование одной из проблем, которые мешают прогрессу во взаимоотношениях между Пекином и Вашингтоном. Financial Times пишет, что некоторые американские чиновники действительно хотят обнародования результатов.

Британская газета назвала и вторую возможную причину отказа Блинкену со стороны КНР. Китайские власти могут быть недовольны тем, что политики США, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Ранее NBC сообщил, что аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США. И, по мнению телеканала, он мог бы собрать намного больше, если бы не усилия Вашингтона помешать этому процессу.

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