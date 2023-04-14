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США начали выдачу виз Лаврову и членам его делегации

Марина Крижановская
14:00 14.04.2023
США, как страна, на территории которой находится всемирная организация, ответственна за выдачу виз участникам мероприятий ООН, включая заседания Совета Безопасности.
США начали выдачу виз Лаврову и членам его делегации
© Фото: Russian Foreign Ministry, Global Look Press
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Американская сторона начала выдачу виз для въезда в страну министру иностранных дел России Сергею Лаврову и членам его делегации. В этом месяце РФ председательствует в СБ ООН. Заседание с участием Лаврова назначено на 24 и 25 апреля.

«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым, для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД добавили, что относительно выдачи виз российским журналистам «сохраняется тупиковая ситуация». Они должны будут освещать работу делегации РФ в Совете Безопасности ООН.

Немногим ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что получил в Госдепартаменте США «предупреждение на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием». Он добавил, что в течение многих лет со стороны американцев не наблюдается никакого дружелюбия, и предложил посмотреть, как и в чем будет выражаться этот «холодный прием».

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