Антонов рассказал, что Госдеп США предупредил о «холодном приеме» для Лаврова

Он добавил, что вопрос с визами для главы МИД России и его делегации до сих пор не решен положительно.

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США как сторона, проводящая на своей территории встречи Организации Объединенных Наций и заседания ее Совета Безопасности, пообещали российской стороне «холодный прием».

В частности, речь идет о приезде главы МИД России Сергея Лаврова на заседания СБ ООН. С соответствующим предупреждением выступил Госдепартамент США. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

«На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», - рассказал посол в эфире Первого канала.

По информации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, американские визы для министра Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц до сих пор не выданы. В то же время заседания Совета Безопасности ООН с участием Лаврова намечены на 24 и 25 апреля.

Посол Антонов, комментируя эту ситуацию, сообщил, что «мы не упрашиваем американцев, мы требуем, чтобы они обеспечили выполнение своих обязательств как страны, на территории которой находится всемирная организация».

«Администрация обязана выдать все необходимые документы, как для прилета спецрейса, так и для делегации нашего МИДа», - подчеркнул российский посол в США.

Немногим ранее посол Антонов уже говорил, что США препятствуют прибытию спецборта Лаврова.