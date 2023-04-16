Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Число пострадавших возросло до 595.
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Число погибших при беспорядках в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали. Об этом передает агентство Reuters.
«Погибли 56 человек, пострадали 595», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в африканской стране погибли не менее 25 человек. Количество раненных насчитывалось 183 человека.
Кроме того, телеканал Al-Jazeera сообщал, что Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю СБР в Омдурмане. Также близлежащий к столице город был обстрелян из тяжелой артиллерии.