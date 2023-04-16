Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56

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Число погибших при беспорядках в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали. Об этом передает агентство Reuters.

«Погибли 56 человек, пострадали 595», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений в африканской стране погибли не менее 25 человек. Количество раненных насчитывалось 183 человека.

Кроме того, телеканал Al-Jazeera сообщал, что Военно-воздушные силы Судана нанесли удар по лагерю СБР в Омдурмане. Также близлежащий к столице город был обстрелян из тяжелой артиллерии.