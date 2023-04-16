Авиация Судана ударила по лагерю СБР в Омдурмане

Они обстреляли лагерь из тяжелой артиллерии.

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ВВС Судана ударили по лагерю сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман недалеко от столицы страны. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

«Мы обстреляли из тяжелой артиллерии лагерь СБР ас-Салиха в Омдурмане», - приводит телеканал заявление источника в армии страны.

Ранее СБР Судана заявили, что смогли захватить контроль над несколькими военными частями в Дарфуре. Пока регулярная армия никак не отреагировала на эти высказывания, однако ранее она опровергла сообщения сил быстрого реагирования о захвате здания Генерального штаба.