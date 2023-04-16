В результате столкновений в Судане погибли 25 человек

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В Судане в результате беспорядков погибли не менее 25 человек, по сообщениям медиков. Еще 183 человека были ранены.

«Центральный комитет врачей Судана сообщил о том, что не менее 25 человек погибли, 183 пострадали по всей стране в ходе столкновений. Невозможно определить, являются ли все из них гражданскими», - сообщает Reuters.

Перестрелки в столице Судана Хартуме начались с утра 15 апреля. Подразделения Сил быстрого реагирования начали операцию по захвату административных зданий. Регулярная армия Судана атаковала с воздуха штаб мятежного спецназа, а также их расположение СБР.