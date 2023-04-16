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Ракетоносцы ТОФ совершили перелеты на оперативные аэродромы в рамках проверки боеготовности

06:45 16.04.2023
Перелеты на оперативные аэродромы выполнили экипажи дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации.
© Видео: Telegram, Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) экипажи дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил осуществили перелеты на оперативные аэродромы.

В ходе проверки боеготовности экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут патрулировать различные районы, а также окажут авиационную поддержку силам ТОФ.

Кроме того, согласно сообщению МО РФ, в ходе полетов будет осуществляться дозаправка топливом самолетов в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

Все полеты самолетов дальней авиации будут выполняться и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Ранее морпехи Тихоокеанского флота уничтожили условного противника на побережье в рамках проверки боеготовности. Под прикрытием дымовой завесы бойцы высадились на берег и открыли огонь по условному противнику.

Напомним, 14 апреля, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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