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Подразделения ТОФ приступили к совершению маршей в районы сосредоточения

16:00 15.04.2023
Движение колонн сопровождают экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к совершению маршей на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы.

Военная и специальная техника в составе колонн передвигается по дорогам общего назначения в сопровождении военной автомобильной инспекции

Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота.

На всем маршруте передвижения организована работа специалистов комендантской службы, организующих прохождение военной техники на наиболее сложных участках.

Специалисты комендантской службы работают на всем маршруте передвижения, организуют прохождение техники на наиболее сложных участках.

Военнослужащие преодолеют более 200 километров и по прибытию в назначенные районы приступят к развертыванию пунктов управления, инженерному оборудованию и маскировке районов сосредоточения войск (сил).

Напомним, 14 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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