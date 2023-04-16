Морпехи ТОФ уничтожили условного противника на побережье в рамках проверки боеготовности

Бойцы высадились на берег под прикрытием дымовой завесы и открыли огонь по условному противнику.

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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) показали выполнение боевых задач в рамках внезапной проверки боеготовности. Корреспондент «Звезды» Константин Исаев выяснил, как проходил процесс боевой работы морпехов.

Приказ получен. От вскрытия секретного пакета с постановкой задачи до появления первых рот морских пехотинцев ТОФ на побережье проходят считанные часы. Сначала большие десантные корабли принимают на борт личный состав, потом в трюм заезжает броня.

Затем, без промедления, они выходят в море, совершают маневры и, под прикрытием дымовой завесы, высаживаются на неподготовленное побережье по только что полученным координатам.

На этом этапе решающий момент - это, конечно, скорость. Как только открылась аппарель, БТР должны максимально быстро покинуть трюм десантного корабля и по трем направляющим с ходу открыть огонь по позициям условного противника.

В ближайшие несколько минут после этого на всем участке побережья в районе мыса Клерк звучит только непрерывная стрельба атакующих штурмовых подразделений морпехов. Это приграничная зона всего около 160 километров юго-западнее Владивостока. В поддержку прибывших по морю БТР в бой вступают совершившие марш-бросок по земле боевые машины пехоты и танки.

«Нет абсолютно никакой разницы, экипажи готовы, действуем по абсолютно любым условиям, любым вводным. Также сегодня была отработана новая вводная - удар противника с правого фланга», - рассказал врио командира сводной роты экипажей БТР-82А с позывным «Корнет».

И это только один из множества эпизодов первого дня внезапной проверки боеготовности ТОФ, которая началась абсолютно неожиданно для всех, кто считал, что из-за СВО на Дальнем Востоке российские военные хоть на секунду могут позволить себе расслабиться.

Ранее в Кремле подчеркнули, что внезапная проверка ТОФ - это обычная практика для поддержания боеготовности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что она проводилась в предыдущие годы и сейчас продолжается.