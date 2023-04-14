В Кремле заявили, что внезапная проверка ТОФ - это обычная практика для поддержания боеготовности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует инспектировать проверку Тихоокеанского флота.

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В Кремле заметили, что внезапная проверка Тихоокеанского флота - это обычная практика для поддержания боеготовности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжается практика внезапных проверок. Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается. Это поддержание необходимого уровня боеготовности наших Вооруженных сил», - заявил Песков журналистам.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота.

О том, что весь Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки, сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу добавил, что Тихоокеанский флот в ходе проверки отразит высадку условного противника на Сахалин и Курильские острова.