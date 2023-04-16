Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

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Благодатный огонь привезли на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Его получила и доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Также огонь получили еще 11 московских храмов.

Ранее сообщалось о прибытии делегации в аэропорт «Внуково-3».

Торжественная церемония сошествия Благодатного огня состоялась в субботу 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этом году в ней участвовали 2000 человек.