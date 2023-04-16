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Благодатный огонь из Иерусалима доставили в московский аэропорт Внуково

Анастасия Бобылева
01:12 16.04.2023
Его получила делегация Фонда Андрея Первозванного в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в московский аэропорт Внуково
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Благодатный огонь из Иерусалима привезли в московский аэропорт «Внуково-3». Его получила в Иерусалиме делегация Фонда Андрея Первозванного.

Ранее сообщалось, что в храме гроба Господня в Иерусалима в честь праздника Святой Пасхи сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III, совершив молитву, раздал огонь прихожанам. В этом году на церемонии присутствовали лишь 2000 человек.

В Москве в Храме Христа Спасителя сейчас проходит богослужение в честь праздника Святой Пасхи. Церемонию посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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