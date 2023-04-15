Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молитву, а затем вышел из Кувуклии и начал раздавать огонь прихожанам.

© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Muammar Awad, XinHua, Globallookpress

В канун праздника Святой Пасхи Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Так, Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молитву, а затем вышел из Кувуклии и начал раздавать огонь прихожанам. В этом году введены определенные ограничения: только около 2000 человек допущены в храм для торжественной церемонии. В ожидании процессии верующие держат пучки из 33 свечей - по числу земных лет Иисуса Христа.

Напомним, телеканал «Звезда» покажет прямую трансляцию Пасхального богослужения из Главного Храма ВС РФ. Вместе с тем трансляция будет проводиться и из Морского Никольского собора в Кронштадте - главного храма Военно-морского флота России.