Express: запрет Польши и Венгрии на импорт зерна из Украины стал ударом в спину для Киева

Землевладельцы из соседних стран также пожаловались на понижение цен из-за крупных объемов импортного украинского зерна.

© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com

Венгрия и Польша ввели запрет на ввоз зерна из Украины в тяжелый для Киева период. Такое мнение выразило британское издание Express. Отмечено, что причиной такого решения стали убытки работников польской и венгерской сельскохозяйственных сфер.

«Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение», - сказано в статье.

Издание также подчеркивает, что землевладельцы из соседних государств тоже пожаловались на понижение цен из-за крупных объемов импортного украинского зерна.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции из Украины после того, как европейские фермеры столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Варшавы словами «иуды к Пасхе подавились зерном».