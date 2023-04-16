Corriere della Sera: Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии
Состояние здоровья политика позволило медикам перевести его в обычную палату.
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
В миланской клинике San Raffaele отметили, что переводу Берлускони поспособствовало улучшение его состояния.
Напомним, Сильвио Берлускони госпитализировали 5 апреля. Политику диагностировали лейкемию. Позднее его лечащий врач Альберти Дзангрилло рассказал, что Берлускони хорошо реагирует на терапию, несмотря на серьезность ситуации, его состояние стабилизировалось.