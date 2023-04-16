В стране и мире Corriere della Sera: Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии Елизавета Потейчук Состояние здоровья политика позволило медикам перевести его в обычную палату. © Фото: LaPresse, Roberto Monaldo, Globallookpress Читайте нас на: Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. В миланской клинике San Raffaele отметили, что переводу Берлускони поспособствовало улучшение его состояния. Напомним, Сильвио Берлускони госпитализировали 5 апреля. Политику диагностировали лейкемию. Позднее его лечащий врач Альберти Дзангрилло рассказал, что Берлускони хорошо реагирует на терапию, несмотря на серьезность ситуации, его состояние стабилизировалось. Экспертное мнение и аналитика