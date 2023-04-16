Путин посетил пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

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Президент РФ Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в ночь на 16 апреля. Обычно на Пасху российский лидер приезжает на богослужение именно сюда.

Также церемонию посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Богослужение возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте «Звезды».

Ранее сообщалось, что в храме гроба Господня в Иерусалима в честь праздника Святой Пасхи сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III, совершив молитву, раздал огонь прихожанам. В этом году на церемонии присутствовали лишь 2000 человек.