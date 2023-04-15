Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования
До этого армия Судана отказалась от переговоров с СБР.
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Служба общей безопасности Судана проинформировала, что глава переходного Суверенного совета страны, главнокомандующий вооруженных сил республики Абдель Фаттах Бурхан распустил Силы быстрого реагирования (СБР).
«Главнокомандующий вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования», - гласит сообщение Службы общей безопасности Судана в Twitter.
Ранее армия Судана отказалась от переговоров с СБР. Кроме того, с воздуха были атакованы штаб мятежного спецназа в Хартуме, а также их расположение СБР в городе Мероэ на севере страны. Ранее в столице мятежники захватили аэропорты.