В стране и мире Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования Елизавета Потейчук До этого армия Судана отказалась от переговоров с СБР. © Фото: Mohamed Khidir XinHua Globallookpress Читайте нас на: Служба общей безопасности Судана проинформировала, что глава переходного Суверенного совета страны, главнокомандующий вооруженных сил республики Абдель Фаттах Бурхан распустил Силы быстрого реагирования (СБР). «Главнокомандующий вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования», - гласит сообщение Службы общей безопасности Судана в Twitter. Ранее армия Судана отказалась от переговоров с СБР. Кроме того, с воздуха были атакованы штаб мятежного спецназа в Хартуме, а также их расположение СБР в городе Мероэ на севере страны. Ранее в столице мятежники захватили аэропорты. Экспертное мнение и аналитика