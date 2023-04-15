Пасхальное Богослужение в Главном храме ВС РФ и Главном храме ВМФ России: полная версия
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Сайт телеканала «Звезда» показал полную версию Пасхального Богослужения в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, а также в главном храме Военно-морского флота России - Морском Никольском соборе в Кронштадте.
В этом году главный праздник православных христиан - Пасха Христова выпал на 16 апреля.
В Главном храме ВС РФ возглавил торжественное Пасхальное Богослужение митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Сослужил - Ключарь Патриаршего собора в честь Воскресения Христова – Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, протоиерей Александр Солдатенков.