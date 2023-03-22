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Премьер Японии пригласил Зеленского на саммит G7 и пообещал полмиллиарда долларов безвозмездно

Максим Крюков
04:21 22.03.2023
Как сообщает японское информагентство Kyodo, украинский президент принял приглашение главы японского правительства.
Премьер Японии пригласил Зеленского на саммит G7 и пообещал полмиллиарда долларов безвозмездно
© Фото: YOSHIKAZU TSUNO, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Киев пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой семерки» в онлайн-формате. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

По данным информагентства, украинский лидер принял приглашение главы японского правительства.

Кроме того, Кисида дал обещание направить Киеву 470 миллионов долларов в качестве безвозмездной помощи на энергетическую сферу и другие гуманитарные нужды и еще 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

«Япония, как может, будет оказывать поддержку без интервалов», - заявил Фумио Кисида.

Напомним, накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев. Маршрут председателя японского правительства мало чем отличался от его предшественников. Сначала политик прилетел в Польшу, после чего на поезде добрался до Украины. Кисида оставался единственным из руководителей стран G7, который не совершал визит к Владимиру Зеленскому.

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