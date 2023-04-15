Ил-38 ТОФ провели морскую разведку в рамках внезапной проверки боеготовности

Поиск подводных целей проводился с помощью радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

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Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) вылетели с запасных аэродромов базирования в район поиска подводных лодок условного противника и провели морскую разведку. Операция проводилась в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В заданном районе на маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха.

Для отработки совместного поиска подводной лодки условного противника были задействованы два противолодочных самолета Ил-38 и два Ил-38Н. Для поиска подводных целей экипажи использовали радиолокационные станции и гидроакустические средства поиска.

Внезапная проверка боевой готовности проводится с 14 апреля 2023 года в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ. Ее цель - оценка состояния, а также повышение готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач.

Ранее Минобороны России показало кадры выхода кораблей ТОФ в ходе внезапной проверки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.