Международный аэропорт в Хартуме остановил работу
Сообщается, что на территории аэропорта размещена бронетехника.
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В столице Судана Хартуме международный аэропорт прекратил свою работу. Об этом сообщил представитель администрации воздушной гавани.
«Воздушное движение в хартумском аэропорту остановлено», - цитирует RT сообщение.
Кроме того, в заявлении говорится, что на территории аэропорта размещена бронетехника.
Ранее столицу Судана посещал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Хартуме российский министр провел встречи с официальными лицами республики.