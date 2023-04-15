В стране и мире Международный аэропорт в Хартуме остановил работу Игнат Далакян Сообщается, что на территории аэропорта размещена бронетехника. © Фото: Samir Bol, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: В столице Судана Хартуме международный аэропорт прекратил свою работу. Об этом сообщил представитель администрации воздушной гавани. «Воздушное движение в хартумском аэропорту остановлено», - цитирует RT сообщение. Кроме того, в заявлении говорится, что на территории аэропорта размещена бронетехника. Ранее столицу Судана посещал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Хартуме российский министр провел встречи с официальными лицами республики. Экспертное мнение и аналитика