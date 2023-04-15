Костомаров позвонил Навке из реанимации и поздравил с днем рождения

До этого появилась информация, что фигурист готовится к плановому протезированию.

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Российский фигурист Роман Костомаров позвонил олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке и поздравил ее с днем рождения. Об этом сама фигуристка сообщила у себя в Telegram.

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!», - написала Навка.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров готовится к плановому протезированию. До этого появилась информация, что фигурист будет находиться в реанимации по меньшей мере два-три месяца.