В стране и мире Напавший на пост ДПС в Ингушетии Амир Боков раскаялся в содеянном Игнат Далакян Задержанный утверждает, что он пришел и сдался для того, чтобы не было больше подобных случаев. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Один из задержанных злоумышленников, устроивших нападение на пост ДПС в Республике Ингушетия Амир Боков раскаялся в содеянном. «Лучше джихада - обращаться к людям хорошо, к родителям. Поэтому я пришел и сдался, чтобы больше не было случаев убийств сотрудников полиции», - сказал задержанный. Напомним, в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка полицейских с боевиками. В результате нападения погибли трое полицейских, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Четверо напавших на правоохранителей боевиков были ликвидированы в Ингушетии в результате проведения контртеррористической операции. Экспертное мнение и аналитика