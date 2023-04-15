Четверо напавших на правоохранителей боевиков ликвидированы в Ингушетии

На основании показаний преступников также были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами.

© Видео: АТК РИ © Фото: АТК РИ

В ходе проведения контртеррористической операции в Республике Ингушетия были ликвидированы четверо напавших на сотрудников правоохранительных органов боевиков. Об этом сообщили в антитеррористическом комитете республики.

Отмечается, что в результате нападения злоумышленников трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.

Согласно заявлению, на основании показаний преступников были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны еще девять человек, которые оказывали пособническую помощь злоумышленникам при их передвижении и поиске укрытия.

Ранее в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка полицейских с боевиками. Преступники открыли огонь из автоматов по сотрудникам правоохранительных органов при попытке их задержания.