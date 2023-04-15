Четверо напавших на правоохранителей боевиков ликвидированы в Ингушетии
В ходе проведения контртеррористической операции в Республике Ингушетия были ликвидированы четверо напавших на сотрудников правоохранительных органов боевиков. Об этом сообщили в антитеррористическом комитете республики.
Отмечается, что в результате нападения злоумышленников трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.
Согласно заявлению, на основании показаний преступников были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны еще девять человек, которые оказывали пособническую помощь злоумышленникам при их передвижении и поиске укрытия.
Ранее в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка полицейских с боевиками. Преступники открыли огонь из автоматов по сотрудникам правоохранительных органов при попытке их задержания.