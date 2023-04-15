С места взрыва в Японии изъяли предметы, в которых могла содержаться взрывчатка

Этим утром там намеревался выступить премьер Японии Кисида, перед этим произошел взрыв.

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Согласно обновленным данным, правоохранительные органы в Японии изъяли предметы, которые могли содержать взрывчатые вещества. Напомним, этим утром там произошел взрыв во время визита премьера-министра Фумио Кисиды в один из городов. Об этом доложил телеканал NHK.

Сообщается, что изъяты два цилиндрических предмета с места инцидента в префектуре Вакаяме. Он осматривал там рыболовецкий порт Саигасаки.

Напомним, взрыв раздался в 11:30 по местному времени (в 5:30 по московскому). Момент взрыва во время выступления премьера попал на камеру. Очевидцы рассказывали, что перед тем, как прозвучал взрыв, пролетел какой-то металлический предмет цилиндрической формы. После этого поднялся белый дым.

С места события сообщали, что «молодой человек бросил что-то и раздался громкий взрыв». Присутствовавшие на месте люди сообщили, что «когда молодой человек бросил что-то, люди вокруг него закричали и убежали», а также «премьер-министр Кисида закончил дегустацию и намеревался произнести речь».

Позже СМИ Японии рассказали, что премьер-министр Кисида извинился за инцидент со взрывом. В частности, за доставленное беспокойство и неудобства.

Глава японского правительства отметил, что страна проходит через важный этап местных выборов. Он подчеркнул необходимость совместной работы всех вовлеченных.