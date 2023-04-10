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Картаполов рассказал, какие запреты могут быть введены для уклонистов от призыва

19:23 10.04.2023
Уклонисту от призыва могут запретить управлять транспортом, брать кредиты, регистрировать ИП и другое.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на управление транспортным средством и сделок с недвижимостью. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если  он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры», - подчеркнул глава комитета ГД.

Так, если после предупреждения военнообязанный не явится в военкомат в течение 20 дней, то его могут лишить управления транспортом, возможности заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальные предприятия, а также брать кредиты. При этом за гражданином остается право обжаловать запрет в течение пяти дней.

Напомним, Андрей Картаполов также отмечал, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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