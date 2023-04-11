Кремль: законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом

О необходимости модернизации и усовершенствования системы воинского учета заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил это, комментируя законопроект о едином реестре военнообязанных.

«Это не связано с мобилизацией. Это связано с воинским учетом. И это нужно понимать и объяснять. Воинский учет, это то с чем граждане нашей страны по конституции сталкиваются постоянно. Хотя бы один раз на протяжении жизни. Эта система должна идти в ногу с требованиями времени», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.