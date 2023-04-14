Армия Шойгу поручил Суровикину привлечь к внезапной проверке ТОФ дальнюю авиацию и авиацию ВВО Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ. Она пройдет в три этапа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Главкому Воздушно-космическими силами ВС РФ Сергею Суровикину поручено привлечь дальнюю авиацию и авиацию Восточного военного округа к внезапной проверке Тихоокеанского флота. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Главнокомандующему Воздушно-космическими силами к проверке привлечь самолеты командования дальней авиации и авиацию Восточного военного округа», - заявил Шойгу в ходе совещания в Москве. На всех этапах учений Шойгу поручил обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба госсобственности. Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По легенде учений, флот отражает высадку условного противника на Курильские острова и Сахалин. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика